Замглавы Великолепетихского округа Херсонской области ранен при атаке ВСУ
Обложка © VK / Администрация Великолепетихского округа
В результате атаки беспилотников ВСУ в Великой Лепетихе был ранен заместитель главы округа Дмитрий Толчеев. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.
Удар пришёлся по жилой застройке. По предварительным данным, в атаке использовались как минимум три дрона. В результате обстрела чиновник получил тяжёлые ранения.
Пострадавшего экстренно доставили в Геническую центральную районную больницу, где ему оказывают медицинскую помощь, добавил губернатор.
Отмечается, что Толчеев занимался вопросами развития округа и работал с местными жителями в сложных условиях.
«Именно по таким людям целенаправленно бьют террористы киевского режима», — заключил Сальдо.
