Замглавы Великолепетихского округа Херсонской области ранен при атаке ВСУ

В результате атаки беспилотников ВСУ в Великой Лепетихе был ранен заместитель главы округа Дмитрий Толчеев. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

Удар пришёлся по жилой застройке. По предварительным данным, в атаке использовались как минимум три дрона. В результате обстрела чиновник получил тяжёлые ранения.

Пострадавшего экстренно доставили в Геническую центральную районную больницу, где ему оказывают медицинскую помощь, добавил губернатор.

Отмечается, что Толчеев занимался вопросами развития округа и работал с местными жителями в сложных условиях.

«Именно по таким людям целенаправленно бьют террористы киевского режима», — заключил Сальдо.

