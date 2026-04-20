20 апреля, 11:57

Замглавы Великолепетихского округа Херсонской области ранен при атаке ВСУ

Обложка © VK / Администрация Великолепетихского округа

В результате атаки беспилотников ВСУ в Великой Лепетихе был ранен заместитель главы округа Дмитрий Толчеев. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

Удар пришёлся по жилой застройке. По предварительным данным, в атаке использовались как минимум три дрона. В результате обстрела чиновник получил тяжёлые ранения.

Пострадавшего экстренно доставили в Геническую центральную районную больницу, где ему оказывают медицинскую помощь, добавил губернатор.

Отмечается, что Толчеев занимался вопросами развития округа и работал с местными жителями в сложных условиях.

«Именно по таким людям целенаправленно бьют террористы киевского режима», — заключил Сальдо.

В Туапсе, где погиб ребёнок при атаке ВСУ, разбирают завалы в поисках останков

Ранее Life.ru рассказывал, что в Курской области во время удара украинского беспилотника погиб мирный житель. Была атакована агрофирма в Хомутовском районе. Известно, что ранения получили три человека.

