20 апреля, 10:06

При ударе ВСУ по агрофирме под Курском погиб человек, трое ранены

Украинский беспилотник нанёс удар по территории агрофирмы в Хомутовском районе Курской области. Один человек погиб, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Очередное преступление против мирных жителей. Украинский беспилотник нанёс удар по территории агрофирмы в Хомутовском районе. По предварительной информации, ранены три человека. Ещё один, к глубочайшему сожалению, погиб — приношу соболезнования родным», — отметил чиновник.

По его словам, пострадавшим уже оказана необходимая помощь, их везут с агрофирмы в Курскую областную больницу.

Ранее в Херсонской области украинский беспилотник атаковал гражданскую инфраструктуру. Дрон сначала летал над трансформаторной подстанцией в селе Красный Подол, а затем взорвался рядом с фельдшерским пунктом, разбив три стекла.

Александра Мышляева
