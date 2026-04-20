В Калининграде заметили африканскую мухоловку-пеструшку

В Калининграде заметили африканских птиц. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash.

Видео © Telegram / Amber Mash

На опубликованном видео запечатлён самец мухоловки-пеструшки. Представители этого вида имеют контрастную чёрно-белую окраску: верхняя часть тела чёрная, а горло, грудь и некоторые перья на крыльях — белые. С наступлением холодов в России эти птицы улетают зимовать в Северную и Центральную Африку.

«Красавчик спешит домой с юга, поэтому его задерживать не стали», — гласит подпись под роликом.

Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники центра реабилитации летучих мышей при Ленинградском зоопарке выпустили на волю одиннадцать своих подопечных. Большинство из них горожане обнаружили в парадных или в собственных квартирах и вызвали специалистов. В последнее время таких обращений становится всё больше — рукокрылые проснулись после зимней спячки, а Северная столица находится на пути их миграции.