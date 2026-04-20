20 апреля, 18:30

Зеленский раскритиковал Кличко за неподготовленность Киева к зиме

Обложка © Getty Images / Peter Nicholls, ТАСС / Михаил Маркив

Киевский главарь Владимир Зеленский раскритиковал работу киевских властей по подготовке к новому отопительному сезону. Соответствующий пост он опубликовал в соцсетях.

«В столице явно не хватает понимания того, что следующей зимой должны быть обеспечены достаточные резервные источники электро- и теплоснабжения для всех районов города», — написал он, отметив, что Киев серьёзно отстает от графика работ.

Открытое противостояние между главой киевского режима и мэром столицы Виталием Кличко началось зимой прошлого года. В январе Зеленский уже критиковал градоначальника за недостаточную подготовку города к авиаударам. Тогда мэр рекомендовал жителям покинуть Киев на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением, назвав свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.

Обошёл Зеленского на миллион: Загонявший киевлян в подвалы Кличко за год стал богаче в пять раз
Ранее глава Деснянской РГА Киева Максим Бахматов обвинил мэра Виталия Кличко в нехватке биотуалетов: город располагает лишь 200–300 единицами вместо необходимых 10 тысяч. По его словам, неизвестно, куда ушли выделенные деньги, а мэрия не предоставила генераторов, финансирования на питание и другой помощи.

BannerImage
Анастасия Никонорова
