«Может убить дипломатов»: Похищенная в Индонезии туристка из России боится расправы

Русская туристка, похищенная в Индонезии, опасается расправы со стороны местного криминального авторитета. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Брат пострадавшей Натальи по имени Вячеслав рассказал, что консульство России в Джакарте выделило машину, чтобы забрать девушку из заточения. Дипломаты пытаются спасти россиянку.

Сама Наталья боится за свою жизнь и за тех, кто придёт ей на помощь. По её словам, похититель может даже убить сотрудников дипмиссии.

Напомним, 27-летняя россиянка Наталия попала в зависимость к криминальному авторитету в Индонезии и не может вернуться домой. Она приехала в Джакарту в январе с подругой на три месяца, познакомилась с богатым местным жителем и перестала выходить на связь с семьёй. Мужчина проиграл деньги в казино, лишился дома и машин, после чего девушка якобы стала просить у матери деньги на еду и аренду жилья.