Путин ввёл эксперимент по отсрочке уплаты НДС для ряда импортёров

Налоговая нагрузка на импортёров временно ослабеет. Президент Владимир Путин подписал указ о запуске эксперимента по отсрочке уплаты НДС. Документ опубликован на портале правовых актов.

Суть нововведения: компании, ввозящие товары в Россию, смогут не платить налог сразу, а отложить его на срок до трёх месяцев с даты выпуска товаров. И самое приятное – проценты за отсрочку взиматься не будут. То есть это беспроцентная рассрочка от государства.

Эксперимент продлится больше двух лет – до 30 июня 2027 года.

Воспользоваться послаблением смогут не все. В списке участников – юридические лица, включённые в реестр уполномоченных экономических операторов или в перечень системообразующих организаций российской экономики. И только те, в отношении которых принято индивидуальное решение о предоставлении отсрочки.

Простыми словами: крупный, проверенный, системно важный бизнес получит возможность подышать свободнее. Мелкие импортёры – пока мимо.

Ранее Life.ru писал, что Госдума упростила переход бизнеса на уплату НДС. Предприниматели на УСН, ставшие плательщиками налога с 2026 года, смогут уменьшать доходы на сумму НДС по авансам. Для малого и среднего бизнеса также расширили условия применения пониженных страховых взносов.