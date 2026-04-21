Тренеров предупредили об уголовной статье за публикацию фото клиентов «до/после»

Размещение фотографий клиентов «до и после» без их согласия — распространённая практика среди тренеров. Однако с точки зрения закона это недопустимо. Адвокат Сергей Жорин в беседе с Life.ru объяснил, какая ответственность грозит за такие публикации.

Обнародование и использование изображения гражданина без его согласия не допускается. В соответствии со статьёй 152.1 ГК РФ публикация фотографии человека возможна только с его согласия, за исключением прямо предусмотренных законом случаев. Размещение тренером фото «до/после» в соцсетях или на сайте под эти исключения не подпадает. Сергей Жорин Адвокат

Клиент вправе требовать удаления публикации, прекращения использования изображения, а также компенсации морального вреда.

Кроме того, фотография может рассматриваться как персональные данные. Их обработка без согласия нарушает требования закона № 152-ФЗ и может повлечь административную ответственность по статье 13.11 КоАП РФ.

Если публикация причинила человеку нравственные страдания, унижение или иные неблагоприятные последствия, дополнительно может быть взыскана компенсация морального вреда по статье 151 ГК РФ.

Особенно серьёзные последствия возможны, если фото «до/после» раскрывают сведения о состоянии тела, образе жизни или иных аспектах частной жизни. В таком случае публикацию могут квалифицировать как посягательство на неприкосновенность частной жизни по статье 152.2 ГК РФ.

«Если такие изображения раскрывают личные обстоятельства, суд может признать это вмешательством в частную жизнь, что влечёт удаление материалов, запрет на дальнейшее распространение и компенсацию морального вреда», — уточнил адвокат.

В отдельных случаях, если затрагиваются личная или семейная тайна, может наступить и уголовная ответственность по статье 137 УК РФ.

