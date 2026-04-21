20 апреля, 23:56

WADA расследует дело главы РУСАДА Логиновой из-за Олимпиады в Сочи

Вероника Логинова. Обложка © VK / РУСАДА

Вероника Логинова. Обложка © VK / РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство начало расследование касательно Вероники Логиновой. Она возглавляет Российское антидопинговое агентство. Поводом стали обвинения в сокрытии допинга на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе WADA.

В феврале газета The New York Times опубликовала материал со ссылкой на источник. Издание утверждало, что Логинова якобы участвовала в сокрытии допинга на сочинской Олимпиаде.

«WADA относится к этим обвинениям очень серьёзно и уведомила об этом свой независимый отдел расследований»,приводит РБК сообщение WADA.

В пресс-службе добавили, что сейчас отдел расследует ещё одно обвинение против главы РУСАДА. Но подробности расследования не раскрыли.

Чемпионку ОИ-2022 Карл дисквалифицировали на 18 месяцев за допинг в сиропе

Ранее совет World Athletics снял все санкции с Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Итоговая проверка показала — организация полностью соответствует требованиям. Более того, ВФЛА превзошла заданные ориентиры.

Лия Мурадьян
