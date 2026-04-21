В отношении Чубайса открыто новое исполнительное производство на 5,5 млрд рублей

У Анатолия Чубайса появились новые проблемы с законом. В отношении бывшего главы «Роснано» открыто ещё одно исполнительное производство об аресте имущества почти на 5,5 миллиарда рублей, пишет ТАСС.

Иск подали ещё в марте 2025 года. Вся суть претензий крутится вокруг проекта гибких планшетов Plastic Logic. Его запустили в 2009 году с большими амбициями — наладить в России производство устройств для школьного образования. До массового внедрения дело так и не дошло. Многолетняя история вылилась в миллиардные взыскания с бывшего руководства «Роснано».