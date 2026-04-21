В парламенте Ирана исключили переговоры с США под угрозами

Иран категорически отвергает возможность дипломатических контактов с Соединёнными Штатами в условиях угроз с американской стороны. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

«Мы не будем вести переговоры под угрозой», – приводит слова спикера IRNA.

Политик также отметил, что в течение последних двух недель государство активно готовится к изменению ситуации. По его словам, Тегеран планирует «разыграть новые карты на поле боя».

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил о крайне малой вероятности продления временного перемирия с Ираном. Это заявление прозвучало на фоне обострения отношений между двумя странами.