Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 18:27

Трамп заявил, что вряд ли продлит перемирие с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Президент США Дональд Трамп заявил, что временное соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном, вероятнее всего, не будет продлено. Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg.

«Крайне маловероятно, что я продлю его», — заявил американский лидер.

В Тегеране заявили об ускорении поставок ракет и БПЛА во время перемирия с США

Ранее сообщалось, что восстановление значительной части военного потенциала Ирана остаётся возможным в ближайшей перспективе. К текущему моменту Иран сохранил около 40% арсенала ударных дронов. Помимо этого, в распоряжении Тегерана находится свыше 60% пусковых установок для ракет.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar