Трамп заявил, что вряд ли продлит перемирие с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что временное соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном, вероятнее всего, не будет продлено. Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg.
«Крайне маловероятно, что я продлю его», — заявил американский лидер.
Ранее сообщалось, что восстановление значительной части военного потенциала Ирана остаётся возможным в ближайшей перспективе. К текущему моменту Иран сохранил около 40% арсенала ударных дронов. Помимо этого, в распоряжении Тегерана находится свыше 60% пусковых установок для ракет.
