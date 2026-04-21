21 апреля, 03:41

Все закрытые ночью аэропорты России вернулись к работе

Обложка © Life.ru

Росавиация сообщила о возвращении к нормальному графику нескольких аэропортов. Ведомство сняло временные ограничения, которые вводили ради безопасности полётов. Аэродромы открыли утром 21 апреля.

В сообщении говорится, что аэропорты Саратов (Гагарин), Пенза, Самара (Курумоч) и Ульяновск (Баратаевка) сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Теперь пассажиры могут планировать вылеты без изменений.

Ограничения действовали с вечера 20 апреля. Некоторые аэровокзалы закрыли в ночь с понедельника на вторник. Сейчас воздушное пространство над регионами открыто.

Два человека пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Ранее Росавиация отозвала указания для российских перевозчиков касательно ОАЭ. Авиакомпании снова могут продавать билеты на рейсы в Объединённые Арабские Эмираты и обратно. Также отменён запрет на транзит через иранское небо. Эти изменения упрощают логистику для авиаперевозчиков.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Лия Мурадьян
