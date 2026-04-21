Муж актрисы Марии Ароновой рассказал правду о её здоровье после визита в больницу

Слухи о проблемах со здоровьем актрисы Марии Ароновой не подтвердились. Об этом заявил её супруг Евгений Фомин в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Он пояснил, что визит в Боткинскую больницу был плановым — актрисе нужно было сдать анализы. Однако после того, как её там заметили, интернет наполнился слухами о её госпитализации.

«Мы пришли с Машей в Боткинскую больницу сдать очередные анализы. Кто-то увидел и выдал, что Аронова больная. А чего про меня-то не написали? Я же тоже там был», — сказал муж актрисы.

Он выразил недоумение из-за возникшего ажиотажа и подчеркнул, что поводов для беспокойства нет.

Аронова и Фомин вместе более 25 лет, официально оформили отношения в 2018 году. У пары есть дочь Серафима, также у актрисы и её супруга есть дети от предыдущих отношений.

Зимой уже ходили слухи о проблемах со здоровьем у Марии Ароновой, однако 27 января она вышла на сцену и опровергла все эти домыслы, заявив, что чувствует себя прекрасно и продолжает работать. Она сыграла тогда главную роль в спектакле «Мадемуазель Нитуш» на сцене Театра имени Евгения Вахтангова.