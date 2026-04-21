Европейские власти морально готовят население к возможному конфликту с Россией, пишет итальянское издание L’AntiDiplomatico. По мнению обозревателя Фабрицио Поджи, рост антироссийских настроений рассматривается как часть более широкой информационной кампании.

«Растущая ненависть к России — лишь предвестник прямого подстрекательства, подготовка совести к необходимости войны с Россией», — отмечает колумнист.

Автор материала считает, что Брюссель продолжает поддерживать Киев и, по его мнению, подталкивает украинские власти к затягиванию конфликта, несмотря на последствия для населения страны. Фабрицио Поджи отмечает также, что украинское руководство ориентируется на позиции западных партнёров.

Он приводит заявление российского посла в Германии Сергея Нечаева. Он заявил, что в Европе происходит пересмотр исторической памяти — из общественного сознания вытесняется образ советского солдата-освободителя. Это, как он считает, связано с попытками оправдать милитаризацию и подготовку общества к возможному противостоянию.

