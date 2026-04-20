В Европе активно готовятся к возможному конфликту с Россией. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с «Лентой.ру».

По словам парламентария, европейские страны заинтересованы в том, чтобы российская армия оставалась задействованной в зоне проведения спецоперации. Запад стремится к ситуации, при которой Вооружённые силы РФ будут долгое время вовлечены в конфликт на Украине.

Соболев напомнил о планах Евросоюза затянуть боевые действия до 2030 года, чтобы выиграть время и подготовиться к войне с Россией.

«Следует восстановить наши вооружённые силы до уровня, когда они способны будут отразить агрессию любого геополитического противника, в том числе всяких европейских стран, которые уже объединены», — заявил депутат.

Ранее стало известно, что Европейский союз пересматривает свою стратегию в отношении Украины на фоне войны между США и Ираном. Европа выступает главным «прикрытием» для украинских антикоррупционных структур, а также связанных с ними активистов и политиков. В связи с этим не исключено, что Владимир Зеленский может предпринять ответные шаги, направленные на ограничение их деятельности.