Мендель напугала рискованная дипломатия Зеленского после призыва Мадьяра

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский выбрал неверный дипломатический подход в отношениях с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Об этом она написала в соцсети X на фоне требований Будапешта не использовать тему нефтепровода «Дружба» в качестве инструмента давления.

«Украина оказалась в чрезвычайно хрупком положении. Лидер нашей раздираемой конфликтом страны продолжает вести рискованную дипломатию на нескольких направлениях, где даже мелкие ошибки могут повлечь фатальные риски», — предупреждает Мендель.

Ранее Мадьяр заявил, что Украина должна выполнить обещание и возобновить транзит российского топлива по трубопроводу «Дружба». Он подчеркнул, что не допустит давления в этом вопросе и обозначил последовательность шагов. В тот же день Владимир Зеленский потребовал вернуть конфискованные средства «Ощадбанка».