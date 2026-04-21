Брат экс-владельца Черкизона просит смягчить его наказание за двойное убийство

Осуждённый по делу о двойном убийстве бат бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Рафик Исмаилов обратился в суд с просьбой смягчить наказание. Об этом сообщает Mash.

Речь идёт о замене оставшегося срока на принудительные работы. Исмаилов отбывает 17 лет в колонии строгого режима. Его адвокат уже направил соответствующее ходатайство. При этом родственники погибших выступили против и настаивают на сохранении прежнего наказания.

Фигурантом дела является брат бывшего владельца Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Сам предприниматель, как и ещё один его брат, покинул страну и находится за рубежом. В 2017 году суд заочно избрал ему меру пресечения по обвинению в организации преступления.

Следствие считает, что братья причастны к убийству предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылёва. По версии правоохранителей, причиной стал долг в размере 5,5 млн долларов.

Исполнителем преступления назван Мехман Керимов, который в 2016 году под предлогом встречи сел в автомобиль бизнесменов и открыл огонь. Рафик Исмаилов, по данным следствия, обеспечил логистику: доставил исполнителя, помог ему скрыться и избавиться от оружия. За это он получил 17 лет, тогда как Керимов был приговорён к 13 годам.

