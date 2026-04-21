Украинское военное командование не признаёт публично свой провал в ЛНР в феврале и марте, поэтому бессовестно врёт о своих якобы «успешных наступательных операциях» на данном участке фронта. Об этом предупредил в мессенджере Max начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

«Командование ВСУ, пытаясь скрыть свой провал, проводит информационную кампанию, в рамках которой заявляет о возвращении якобы 480 квадратных километров территории», — подчеркнул он.

Герасимов напомнил, что сейчас Российская армия активно наступает по всем направлениям СВО. Только за пару месяцев освобождены 34 населённых пункта, а противник полностью выбит с территории ЛНР. Тщетно пытаясь дать отпор, украинские подразделения потеряли свыше 3 тысяч своих солдат и более 160 единиц боевой техники за февраль и март текущего года.

Напомним, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал о полном освобождении Луганской Народной Республики. Всего с начала этого года под наш контроль перешло 80 населённых пунктов и более 1 700 кв. км территории.