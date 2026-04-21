«Просто отключилась рядом с мужем»: Для невесты свадьба обернулась вызовом скорой и конфузом на всю жизнь

В Великобритании невесте во время свадьбы стало так плохо, что пришлось вызывать скорую. Об этом пишет The Sun.

3 апреля Даниэль и Льюис Кроутер поженились и поехали праздновать с 40 гостями. Всё шло отлично, но в какой-то момент уставшая невеста села рядом с мужем и просто отключилась. Льюис не мог её добудиться, она ни на что не реагировала, поэтому он вызвал медиков.

Женщину в свадебном платье в бессознательном состоянии вынесли к машине скорой. Врачи осмотрели её и успокоили всех: оказалось, молодая жена просто напилась до беспамятства и уснула. В больницу её не повезли — отправили домой.

Утром Даниэль проснулась и ничего не помнила. Выяснилось, что перед свадьбой она так переволновалась, что ничего не ела. На празднике гости постоянно подливали ей коктейли, а она не отказывалась. По её словам, стало плохо именно из-за того, что пила на голодный желудок. Сначала ей было очень стыдно, но теперь она считает, что этот случай не испортил праздник, а даже сделал его запоминающимся — и для них, и для всех гостей.

