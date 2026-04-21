Импортозамещённый вертолёт Ми-171А3 проверили экстремальными морозами в Якутии — очень холодное видео

Импортозамещённый вертолёт Ми-171А3 проверили экстремальным холодом в Якутии, сообщает пресс-служба Ростеха. Температура воздуха во время проверок опускалась до минус 50 градусов.

Полёты организовали на базе аэропорта Якутск и площадки «Хомустах». Аппарат подтвердил способность взлетать и садиться на буровые платформы в суровых климатических условиях, демонстрируя стабильную работу всех систем.

В Ростехе заявили, что перед этой машиной будут ставить серьёзные задачи, поэтому её надёжность должна быть безусловной в любую погоду. Специалисты совершили 66 вылетов и 22 наземные «гонки» на морозе. Такие тесты позволяют расширить температурный диапазон применения воздушного судна.

Для работы над морем конструкторы предусмотрели систему аварийного приводнения, усилили шасси и установили особые кресла для пассажиров с экипажем. Фюзеляж выполнен авариестойким, а топливная система исключает утечки и возгорания при жёсткой посадке.

Ранее винтокрылая машина уже получила сертификат в полностью отечественном облике. Её оснастили российским бортовым оборудованием, гидравликой, средствами связи и предупреждения столкновений с землёй.

Вертолёт Ми-171А3 — многоцелевой вертолёт, ориентированный на работу в условиях морского шельфа. Он разработан для обеспечения удалённых и труднодоступных объектов, включая стационарные и морские буровые платформы, а также для взаимодействия с морскими судами, ледоколами и прочими плавучими средствами добычи нефти и газа.

Базовый вариант Ми-171 был создан в ОКБ М. Л. Миля. Первый полёт совершил в 1991 году. Эта модель является модификацией Ми-8 (в частности, Ми-8АМТ, который на экспорт поставляется как Ми-171Е).

Напомним, в конце марта «Вертолёты России» завершили сертификацию импортозамещённого Ми-171А3. Винтокрылая машина получила допуск к перевозке пассажиров и грузов, полётам в сложных метеоусловиях с использованием приборного оборудования, а также к выполнению взлётов и посадок с площадок, расположенных на высоте.