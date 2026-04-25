Развожаев: Силы ПВО сбили девять украинских дронов над Севастополем

Силы ПВО сбили девять украинских дронов над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Глава региона призвал граждан немедленно покинуть открытые пространства и найти укрытие.

Тем, кто остаётся в квартирах, необходимо отойти подальше от оконных проёмов. Военные продолжают отражение атаки, используя разные виды вооружения, включая стрелковое оружие.

Губернатор обратил внимание на важную деталь: выпущенные пули, которые не достигли цели, падают вниз под действием силы тяжести. Это создаёт дополнительную угрозу для всех, кто находится на улице.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ пытаются беспилотниками атаковать Севастополь вечером 25 апреля. Изначально сообщалось о трёх сбитых БПЛА.