Российские водолазы осмотрели подозрительное судно из Турции и не пустили его в порт

Начиная с 21 июля, российские водолазы осмотрели 7983 гражданских судна, заходивших в морские гавани нашей страны, сообщает газета «Известия». По данным издания, проверки на наличие мин и других подозрительных предметов стартовали после указа президента страны Владимира Путина за номером 502.

В конце прошлого года в Новороссийске водолазы наткнулись на необычную деталь, рассказал специалист компании «Новороссийский подводно-технический отряд» Роман Айвазов. На одном из судов, прибывшем из-за границы, внимание экспертов привлёк люк, который крепился к корпусу абсолютно чистыми болтами – при том что всё днище корабля было покрыто ракушками и наростами. Документов о каком-либо ремонте у капитана не оказалось.

Проверка показала, что судно, пришедшее из Турции, до этого заходило на Украину, поэтому его решили не пускать в российский порт. По словам эксперта, чистые болты на люке могут указывать на место, где потенциально хранилась взрывчатка. Аналогичные подозрительные находки водолазы обнаруживали и в других портах России.

Кстати, для ВМФ России разработан новый рабочий-спасательный костюм, который проходит тестирование на базе НИИ Минобороны, после чего его направят на флот для проверки в реальных условиях. Испытания проводятся в бассейне с температурой воды не выше 10 градусов — разработка уже доказала, что в ней не холодно и она не протекает.