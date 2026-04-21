Минобороны раскрыло детали мощных ударов по объектам на Украине 21 апреля: Какие цели поражены

Российские военные нанесли удары по объектам, связанным с беспилотной авиацией, а также по позициям украинских военных и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ 21 апреля.

По данным ведомства, поражены цеха производства, хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ.

Отмечается, что подразделения группировки «Север» нанесли удары по украинским силам в ряде населённых пунктов Сумской области. Подразделения «Запада» атаковали бригады ВСУ в Харьковской области и ДНР, а «Южная» группировка заняла более выгодные позиции.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 13 управляемых авиабомб, три ракеты HIMARS и 134 беспилотника самолётного типа.

По информации Минобороны, общие потери украинской стороны за сутки составили около тысячи военнослужащих.