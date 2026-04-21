Минобороны заявило о взятии под контроль Гришино в ДНР
Минобороны России заявило, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Гришино в Донецкой Народной Республике. Об этом 21 апреля сообщили в военном ведомстве.
Накануне в российских сводках Гришино уже фигурировало как одна из точек, где велись бои и наносились удары по позициям ВСУ. Это позволяет говорить о том, что населённый пункт уже несколько дней находился в зоне активных боевых действий. Других подробностей о самом ходе боёв за Гришино в официальном сообщении пока не приводится.
Ранее сообщалось, что за четыре года специальной военной операции ВСУ потеряли около двух миллионов человек. Потери украинской армии озвучил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
