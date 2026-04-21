Алаудинов оценил потери ВСУ за четыре года СВО в два миллиона человек

За четыре года специальной военной операции ВСУ потеряли около двух миллионов человек. Потери украинской армии озвучил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«1,7 миллиона — это утечка, которая была несколько месяцев назад, после этого мы должны просто подумать, посчитать, какое количество ещё дополнительно погибло», — приводит слова генерал-лейтенанта ТАСС.

Алаудинов добавил, что эта цифра сейчас приближается к двум миллионам или уже превышает этот порог.