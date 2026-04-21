Алаудинов оценил потери ВСУ за четыре года СВО в два миллиона человек
Апти Алаудинов.
За четыре года специальной военной операции ВСУ потеряли около двух миллионов человек. Потери украинской армии озвучил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«1,7 миллиона — это утечка, которая была несколько месяцев назад, после этого мы должны просто подумать, посчитать, какое количество ещё дополнительно погибло», — приводит слова генерал-лейтенанта ТАСС.
Алаудинов добавил, что эта цифра сейчас приближается к двум миллионам или уже превышает этот порог.
Ранее Минобороны РФ предупредило, что попытки Киева использовать против России европейские дроны приведут к непредсказуемым последствиям. Запад наращивает выпуск БПЛА для ВСУ из-за больших потерь и нехватки солдат. Европейские страны финансируют «совместные» предприятия, где собирают ударные дроны и запчасти. Эту продукцию выдают за украинскую.
