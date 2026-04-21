Минобороны сообщило о взятии Ветеринарного в Харьковской области

Минобороны России заявило, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Ветеринарное в Харьковской области. Сообщение об этом появилось 21 апреля в ежедневной сводке ведомства.

Речь идёт о селе в приграничной части региона. В официальной формулировке Минобороны этот эпизод подан как очередное изменение обстановки на харьковском направлении.

Других подробностей о самом штурме в сводке не приводится. Также пока нет дополнительных официальных данных о том, как именно менялась ситуация в районе населённого пункта в последние часы.

Армия России продолжает наступательные действия на всех направлениях СВО. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время посещения пункта управления общевойскового объединения российской «Южной» группировки войск.