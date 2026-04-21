Названы 7 городов, которые нужно взять для полного освобождения Донбасса

Для полного освобождения Донбасса в рамках СВО российским военным осталось взять семь городов, констатировал военный эксперт Борис Рожин. Пот его словам, речь идёт о Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке, Доброполье, Красном Лимане и Святогорске. Эти населённые пункты занимают порядка 16–17% территории Донбасса, уточнил он.

«Константиновку, наверное, освободят первой. Потом, наверное, Красный Лиман. Конец года мы вполне можем встретить с боями в Краматорске и Славянске уже в застройке», — подчеркнул собеседник радио Sputnik.

К слову, Армия России продолжает наступательные действия на всех направлениях СВО. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время посещения пункта управления общевойскового объединения российской «Южной» группировки войск.