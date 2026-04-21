Мужчина за 7 тысяч продал фото воинской части и отправился в тюрьму на 13 лет

Иркутский областной суд признал местного жителя виновным в государственной измене и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Помимо основного наказания назначены дополнительные меры.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 100 тыс. рублей и ограничения свободы сроком на один год», — сказано в публикации.

По данным прокуратуры, в 2024 году мужчина познакомился в интернете с человеком, действовавшим в интересах украинских спецслужб.

В дальнейшем по его поручению он сфотографировал контрольно-пропускной пункт воинской части и передал изображение, подтвердив расположение и статус объекта. За это он получил вознаграждение в размере 7 тысяч рублей и, почуяв лёгкие деньги, выразил готовность продолжить сотрудничество.

Деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ.