21 апреля, 10:06

Мужчина за 7 тысяч продал фото воинской части и отправился в тюрьму на 13 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tiko Aramyan

Иркутский областной суд признал местного жителя виновным в государственной измене и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Помимо основного наказания назначены дополнительные меры.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 100 тыс. рублей и ограничения свободы сроком на один год», — сказано в публикации.

По данным прокуратуры, в 2024 году мужчина познакомился в интернете с человеком, действовавшим в интересах украинских спецслужб.

В дальнейшем по его поручению он сфотографировал контрольно-пропускной пункт воинской части и передал изображение, подтвердив расположение и статус объекта. За это он получил вознаграждение в размере 7 тысяч рублей и, почуяв лёгкие деньги, выразил готовность продолжить сотрудничество.

Деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ.

Ранее сообщалось, что гражданка Германии пыталась взорвать бомбу рядом со зданием одного из силовых ведомств в Пятигорске. Она должна была установить взрывчатку, чтобы её дистанционно подорвал 29-летний мужчина из Центральной Азии.

Владимир Озеров
