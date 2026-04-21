Кремль опроверг информацию об обсуждении кандидатуры Токаева на пост генсека ООН

В Кремле заявили, что не участвовали в обсуждении возможного выдвижения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на пост генсека ООН. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, таких консультаций не было», — сказала представитель Кремля, отвечая на вопрос, не было ли консультаций на этот счёт.

Выборы нового генсека ООН пройдут в июле 2026 года. Нынешний глава организации Антониу Гутерриш покидает пост 31 декабря 2026 года. А 21 апреля начинаются публичные слушания, где кандидаты представят свои программы. Слушания будут транслироваться онлайн.

Всего их четверо: Мишель Бачелет — бывший президент Чили и экс-верховный комиссар ООН по правам человека;

Ребекка Гринспан из Коста-Рики — генсек конференции ООН по торговле и развитию;

Рафаэль Гросси из Аргентины — глава МАГАТЭ;

Маки Саль — бывший президент Сенегала.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что ООН нужно реформировать. По его словам, настал подходящий момент для перемен. Также он высказался за то, чтобы организацию возглавила женщина. Выступление политика транслировалось на сайте испанского правительства.