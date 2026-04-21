21 апреля, 10:41

Посёлок в Хабаровском крае оказался на грани голода из-за сугробов вместо дорог

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Pelagija

В одном из посёлков Хабаровского края возник серьёзный дефицит продуктов из-за перебоев с доставкой. Из-за сугробов машины с продовольствием попросту не могут доехать до магазинов. Об этом сообщает Amur Mash.

В посёлке Хабаровского края возник серьёзный дефицит продуктов. Видео © Telegram / Amur Mash

В населённом пункте Лазарев, по словам людей, уже несколько дней магазины остаются почти пустыми. В первую очередь исчезли овощи, фрукты, мясная продукция и колбасы. Причиной стала сложная дорожная ситуация: участок трассы между Лазаревом и Де-Кастри оказался занесён снегом, из-за чего поставщики не могут добраться до посёлка.

Местные жители вынуждены самостоятельно расчищать дорогу, выходя на трассу с лопатами, чтобы восстановить проезд и обеспечить доставку продуктов.

В Британии начали подготовку к дефициту продуктов на фоне войны в Иране

Ранее Life.ru рассказывал, что ночью сразу в нескольких районах Московской области вновь выпал снег. Кроме того, снегопады прошли в Нижегородской, Рязанской, Владимирской и Кировской областях.

Владимир Озеров
