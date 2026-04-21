Депутата от «Яблока» задержали в Карелии из-за фото пятилетней давности

В Карелии сотрудники полиции задержали депутата Законодательного собрания Эмилию Слабунову, представляющую партию «Яблоко». Об этом сообщила пресс-служба политсилы в Telegram-канале.

Правоохранители подошли к народной избраннице и сообщили, что её необходимо доставить в отдел. Причиной стал протокол об административном правонарушении по статье 20.3 КоАП («Демонстрация экстремистской символики»).

В партии уточнили, что претензии возникли к фото, опубликованному в личном Telegram-канале Слабуновой 20 августа 2020 года. При этом в пресс-службе «Яблока» отрицают наличие каких-либо постов за эту дату. Задержанную повезут в суд для избрания меры пресечения.

