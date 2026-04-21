21 апреля, 11:02

Разработчик чат-бота Character.AI оштрафован за ЛГБТ*-контент на 7,5 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Wa

Американская компания Character Technologies, создавшая одноимённый чат-бот, оштрафована на 7,5 миллиона рублей за пропаганду и публикацию ЛГБТ*-контента. Соответствующее решение вынес Таганский суд Москвы, рассказали в пресс-службе инстанции.

В деле говорится о двух противоправных эпизодах, на которые ранее были составлены административные протоколы. По первому из них организация признана виновной и оштрафована на 4 миллиона рублей, по второму — на 3,5 миллиона рублей. Отмечается, что Character Technologies ранее отказалась удалять запрещённый контент.

Также сообщалось, что в Москве вынесли решение по делу американской студии Roblox Corporation, известной созданием одноимённой онлайн-платформы. Таганский районный суд признал компанию виновной по статье о пропаганде ЛГБТ* в интернете. Размер наказания составил 8 миллионов рублей.

* ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

Татьяна Миссуми
