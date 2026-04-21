2 млн без налогов и аванс за пятилетку: Как получить выплату по программе «Земский тренер»

С 2026 года программа «Земский тренер» заработала на всей территории России. Однако получить 2 миллиона рублей может далеко не каждый желающий переехать из крупного города в сельскую местность. О нюансах выплаты Life.ru рассказала тренер загородного клуба «Лапино фитнес» Ирина Мальцева.

География решает всё

Сумма выплаты напрямую зависит от места будущей работы. Тренеры, переезжающие в малые населённые пункты большинства регионов, получат 1 миллион рублей. Удвоенную выплату — 2 миллиона — дают только тем, кто едет работать в посёлок или город с населением до 50 тысяч жителей на Дальнем Востоке, а также в ДНР, ЛНР, Запорожскую или Херсонскую области.

Правовая база и перечень должностей

Программа утверждена постановлением Правительства от 26 августа 2025 года № 1274, которым в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта» внесены правила предоставления субсидий. Примерный перечень должностей утверждён приказом Минспорта от 16 сентября 2025 года № 721. В списке — инструктор-методист, инструктор по физической культуре, старший тренер-преподаватель, тренер по индивидуальным фитнес-программам, фитнес-инструктор и фитнес-тренер.

Однако федеральный перечень — лишь рамка. Каждый регион утверждает собственный список вакансий на год. Если нужной должности в нём нет, кандидатура не пройдёт, даже при идеальном соответствии.

Где можно работать?

«Программа рассчитана не на любую тренерскую работу на рынке, а на трудоустройство в организации, подпадающее под её условия, по вакансиям из регионального перечня. Поэтому обычный частный фитнес-клуб чаще всего не подходит», — объяснила Мальцева.

Трудовой договор оформляется только на полную ставку — никаких 0,5 или совместительства. После регионального отбора и подписания трудового договора заключается отдельный договор с регионом о самой выплате.

Отработка и возврат денег

Обязательство после получения денег одно, и оно ощутимое. Отработать придётся пять лет. Ирина Мальцева Тренер

«Уход раньше срока или перевод на должность вне программного перечня превращается в обязанность вернуть часть выплаты пропорционально неотработанному времени. То есть 2 миллиона — это, по сути, аванс за пятилетку, а не подарок за переезд», — рассказала Мальцева.

Сроки приёма заявок

Единого окна для подачи документов нет — каждый регион устанавливает свои сроки. По Федеральному закону от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ выплата по программе «Земский тренер» освобождена от НДФЛ. Это значит, что 2 миллиона рублей поступают на счёт полностью, без каких-либо удержаний.

Хабаровский край: заявки принимают с 1 апреля по 15 мая 2026 года, рассмотрение до 15 июля.

Алтайский край: документы принимают с 1 апреля по 15 июля включительно.

Запорожская область: период подачи — с 2 по 30 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился повысить с 2027 года единовременные выплаты для участников «земских» программ в Белгородской, Брянской и Курской областях до 2 000 000 рублей. Это решение принято с учётом сложности условий труда в приграничных регионах. Кроме того, глава государства поручил снять возрастные ограничения для участия в программах «Земский тренер» и «Земский учитель». Теперь в них смогут участвовать и выпускники колледжей и вузов, которые трудоустраиваются в школы по месту своего жительства.