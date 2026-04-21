21 апреля, 11:33

Водителей Петербурга предупредили о мошеннических QR-кодах на парковках

Обложка © ТАСС / Валентин Антонов

В Санкт-Петербурге обнаружили случаи подмены QR-кодов на табличках платных парковок. Злоумышленники наклеивают фальшивые изображения поверх оригинальных кодов, размещённых на информационных щитах. Об этом сообщили представители Городского центра управления парковками.

Оплата стоянки с помощью QR-кодов не предусмотрена. Настоящие коды ведут только на официальный сайт ГЦУП, где размещена справочная информация о правилах и способах внесения платежа.

Поддельные изображения перенаправляют пользователей на фишинговые страницы, где могут похищаться личные данные и деньги. Перед сканированием рекомендуется проверить, не наклеен ли код поверх другого. Специалисты уже начали проверку всех адресов в зоне платной парковки.

Для выявления причастных используются записи с камер видеонаблюдения. Автовладельцам советуют пользоваться только официальным приложением и проверенными сервисами, избегая переходов по подозрительным ссылкам.

Оффлайн без денег: Россияне массово ведутся на новую схему обмана при покупке eSIM
Ранее сообщалось, что злоумышленники всё чаще используют QR-коды для обмана: 18% россиян за последний год сталкивались с попытками мошенничества. Самый популярный способ — поддельные бумажные квитанции в почтовых ящиках (44%). Каждый восьмой пытался оплатить фальшивые квитанции.

Анастасия Никонорова
