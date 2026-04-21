Освобождение Нового Донбасса откроет ВС РФ дорогу на Доброполье

Освобождение населённого пункта Новый Донбасс откроет российским войскам дорогу на Доброполье. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Новый Донбасс — крайний населённый пункт перед Добропольем. После него дорога к городу открывается», — рассказали собеседники агентства.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска ведут наступление на всех направлениях СВО и полностью освободили ЛНР. Он также сообщил, что группировка «Центр» расширяет контролируемую территорию, продвигается в сторону Доброполья, освободила Гришино и Павловку, завершает зачистку Нового Донбасса и ведёт бои за Белицкое.