Расчленивший студентку историк Соколов захотел смягчить своё наказание

Историк-убийца Олег Соколов попытался смягчить себе наказание, но суд отказался отправить его на принудительные работы из-за возраста. Об этом сообщила руководитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

В начале апреля 2026 года историк попросил заменить колонию на принудительные работы. Но Фрунзенский районный суд отказал — Соколову уже 69 лет, он пенсионер, а в таком возрасте принудительные работы не назначают.

«Соколов подал ходатайство в суд о замене вида наказания с колонии на принудительные работу. Суд отказал в принятии этого заявления, так как Соколов достиг пенсионного возраста, а в соответствии со ст.53.1 УК РФ, таким лицам принудительные работы не назначаются», — сообщила Лебедева.