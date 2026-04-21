Расчленивший студентку историк Соколов захотел смягчить своё наказание
© ТАСС / Александр Демьянчук
Историк-убийца Олег Соколов попытался смягчить себе наказание, но суд отказался отправить его на принудительные работы из-за возраста. Об этом сообщила руководитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
В начале апреля 2026 года историк попросил заменить колонию на принудительные работы. Но Фрунзенский районный суд отказал — Соколову уже 69 лет, он пенсионер, а в таком возрасте принудительные работы не назначают.
«Соколов подал ходатайство в суд о замене вида наказания с колонии на принудительные работу. Суд отказал в принятии этого заявления, так как Соколов достиг пенсионного возраста, а в соответствии со ст.53.1 УК РФ, таким лицам принудительные работы не назначаются», — сообщила Лебедева.
Напомним, что в 2019 году историк Олег Соколов убил студентку Анастасию Ещенко. Он выстрелил ей в голову из карабина, затем задушил, расчленил тело и пошёл топить останки в реку Мойку. В процессе следствия выяснилось, что Соколов имел проблемы с контролем над своими эмоциями и поведением. В 2020 году историк был признан виновным в убийстве и приговорён к 12,5 года лишения свободы.
