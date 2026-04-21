Основателя «Митьков» Владимира Шинкарёва похоронят 23 апреля в Петербурге

Один из основателей творческой группы «Митьки» и идеолог митьковского движения Владимир Шинкарёв будет предан земле 23 апреля на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил его товарищ, художник Дмитрий Шагин.

Прощание с советским и российским живописцем, а также писателем состоится в 12:00 храме Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади. Похороны начнутся в 13:30 на Смоленском кладбище.

Напомним, Владимир Шинкарёв скончался 19 апреля в возрасте 72 лет в больнице. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Он был одним из создателей объединения художников «Митьки», окончил курсы при ЛВХПУ имени Мухиной, институт имени Репина, а затем и геологический факультет ЛГУ.