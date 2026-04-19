На 73-м году жизни скончался художник и писатель Владимир Шинкарёв

В возрасте 72 лет скончался советский и российский художник и писатель Владимир Шинкарёв, один из основателей группы «Митьки». Шинкарёв ушёл из жизни сегодня в 16:00. О смерти мастера ТАСС сообщили в его семье.

Шинкарёв родился в Ленинграде 4 марта 1954 года и получил образование на курсах при ЛВХПУ имени Мухиной, а также в институте имени Репина. Позднее он окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета, однако основное развитие получил в сфере искусства.

С середины 1970-х годов он участвовал в неофициальных квартирных выставках и стал заметной фигурой ленинградской художественной среды. В 1980-х Шинкарёв стал одним из основателей группы «Митьки» и издательства «Митькилибрис», а его книга «Митьки» положила начало одноимённому художественному движению.

