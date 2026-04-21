Эминем отметил 18 лет «чистоты» от зависимостей

Американский рэпер Эминем выложил в Сеть снимок жетона с числом 18 — именно столько лет назад Маршалл Мэтерс (его настоящее имя) слез с наркотиков. Об этом он сообщил у себя в соцсети Х.

Эминем выложил снимок жетона, которые получают люди, посещающие встречи сообществ по борьбе с зависимостями. Рэпер открыто говорит о своей многолетней борьбе с наркозависимостью, которая едва не стоила ему жизни.

Проблемы начались в период выхода первого крупного альбома, а позже Мэтерсу совсем «сорвало крышу». Он начал принимать огромное количество разных таблеток, а в декабре 2007 года рэпера доставили в больницу с передозировкой метадоном. Врачи говорили, что его органы начали отказывать, когда организм впитал дозу, эквивалентную четырём пакетам героина.

Борьба с зависимостью и процесс исцеления стали центральными темами его альбомов «Relapse» («Рецидив») (2009) и особенно «Recovery» (Восстановление) (2010).

Сейчас Эминему уже 53 года, в апреле 2025-го он впервые стал дедушкой. Его дочь Хейли Джейд Скот родила ему внука, который получил двойное имя — Эллиот Маршалл. Второе имя как раз посвящено его легендарному деду.