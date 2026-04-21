Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 апреля, 12:31

Путин призвал контрольные органы не «перегибать палку» с муниципалитетами

Обложка © Life.ru

Владимир Путин считает, что контрольно-надзорные органы не должны «перегибать палку», в том числе в работе с муниципалитетами. Заявление президента прозвучало 21 апреля на форуме «Малая родина — сила России».

По словам главы государства, суть работы проверяющих не в статистике наказаний, а в том, чтобы реально решались проблемы, с которыми сталкиваются люди. Путин подчеркнул, что действовать исключительно формально в этой сфере нельзя.

«Кто в КГБ работал?» Путин шуткой оценил идею сажать в тюрьму за нарушения в импортозамещении

Заявление прозвучало вскоре после подписания закона о контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципалитетов. Президент отдельно напомнил об этом, связывая новую норму с необходимостью учитывать интересы граждан, а не сводить всё к бюрократической отчётности.

Сам форум «Малая родина — сила России» проходит в Москве с 20 по 22 апреля и посвящён вопросам местного самоуправления, развитию муниципалитетов и обмену практиками между регионами. На этом фоне слова Путина выглядят как сигнал проверяющим структурам: жёсткий контроль сам по себе не должен становиться целью. Главный критерий, по оценке президента, — помогает ли такая работа людям на местах или превращается в очередную формальность.

Главу завода «Ракета» попросили не копировать те самые «часы Путина»

Марина Фещенко
