«Я был очень впечатлён»: Трамп вспомнил, как глава Apple «целовал ему задницу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда был поклонником как Тима Кука, так и Стива Джобса. Однако, по мнению американского лидера, если бы Джобс не ушёл из жизни рано и возглавил компанию вместо Кука, Apple добилась бы успеха, но не такого, как при нынешнем руководителе. В своём посте в соцсети Truth Social глава Штатов в своеобразной манере похвалил уходящего в отставку Кука.

«Я всегда был большим поклонником Тима Кука, как и Стива Джобса, но если бы Стив не ушёл из жизни так рано и возглавил компанию вместо Тима, она, конечно, добилась бы успеха, но ни в коем случае не такого, какого достигла под руководством Тима», — написал хозяин Белого дома.

Глава Белого дома также вспомнил, что в начале его первого президентского срока Кук позвонил ему с «довольно серьёзной проблемой», которую якобы мог решить только Трамп и сделал это — «быстро и эффективно». После этого, добавил президент, глава Apple звонил ему ещё не раз и всё время с просьбами о помощи.

«Я был очень впечатлён тем, что глава Apple звонит, чтобы «поцеловать мне задницу», — похвастался Трамп.

Напомним, накануне Apple объявила о смене исполнительного директора. Новым главой компании станет Джон Тернус, тогда как Тим Кук с 1 сентября 2026 года займёт должность исполнительного председателя совета директоров. Процедура подготовки передачи полномочий уже началась.