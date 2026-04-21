21 апреля, 13:04

Госдума запретила использование ИИ-образов людей в агитации

Обложка © Life.ru

Госдума приняла закон, который ограничивает использование искусственного интеллекта в избирательной агитации. Решение принято во втором и третьем чтениях. Документ вносит изменения в законодательство о гарантиях избирательных прав и выборах депутатов Госдумы. Он был инициирован группой депутатов во главе с Дмитрием Вяткиным.

Теперь в агитационных материалах запрещено использовать изображения и голоса людей, созданные с помощью ИИ. Ограничение распространяется также на вымышленных и умерших персонажей. Исключение сделано только для случаев, когда кандидат или человек дал официальное согласие на использование своего образа.

Авторы закона поясняют, что мера направлена на предотвращение манипуляций в предвыборной кампании. Речь идёт о снижении рисков появления фальсифицированных образов. Поправки затрагивают сразу несколько ключевых избирательных законов и вступят в силу после официального опубликования.

А ранее президент Владимир Путин заявил, что на выборах в сентябре 2026 года внешние противники попытаются использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества, но все такие попытки будут пресечены. Он выразил уверенность, что избиратели отдадут предпочтение конструктивным программам и людям дела.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
