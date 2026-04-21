21 апреля, 13:17

Россиянину прилетел штраф за мем с «Котольфом Китлером»

Обложка © GigaChat / Life.ru

Жителя Сочи привлекли к ответственности за публикацию снимков с «Котольфом Китлером», сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе районного суда. По данным издания, мужчину признали виновным по статье 20.3 КоАП РФ, которая касается пропаганды нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций.

Суд установил, что сочинец в своём аккаунте в соцсетях разместил изображение кота с особой бело-чёрной расцветкой, напоминающей знаменитые усы и чёлку Адольфа Гитлера. Данная символика признана нацистской атрибутикой, использовавшейся Третьим рейхом, а её демонстрация на территории России запрещена законом.

«К обстоятельствам, смягчающим административную ответственность, в соответствии со ст.4.2 КоАП РФ суд относит признание вины, раскаяние в содеянном... Назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 (тысяча) рублей», — сказано в материалах дела.

Экс-продюсер федеральных телеканалов арестована за призывы «бомбить Москву»
Экс-продюсер федеральных телеканалов арестована за призывы «бомбить Москву»

Кстати, россиянам грозит уголовная ответственность за осквернение георгиевской ленты. Её с 29 декабря 2022 года законодательно закрепили как один из символов воинской славы России.

