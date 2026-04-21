«Мне на россиян начихать»: Преподавателя вуза в Новосибирске требуют уволить после скандала

Студенты Новосибирского государственного педагогического университета требуют увольнения преподавательницы Баирмы Михайловны из-за оскорблений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам студентов, педагог позволяет себе оскорбления, называет их «вонючими тварями», допускает высказывания по национальному признаку, а также якобы заявляла, что на прошлой работе била студентов линейкой.

Обучающиеся утверждают, что неоднократно обращались в деканат и к руководству вуза, однако их жалобы долгое время не находили поддержки. После обращения к ректору было проведено открытое занятие с участием администрации. Несмотря на это, решение об увольнении принято не было. В университете сообщили, что изучают ситуацию и готовят официальный ответ на запрос.

Сама Баирма Михайловна от комментариев отказалась, связаться с ней журналистам не удалось. Позиция преподавателя официально не представлена. Студенты утверждают, что атмосфера на занятиях остаётся напряжённой, а конфликт может обостриться. В соцсетях также распространяются видео с её высказываниями.

Ранее родители уфимских школьников обвинили учительницу Елену Мальцеву из школы №141 в жестокости и организации буллинга. Мать одного из учеников дала сыну диктофон: на записи педагог кричит, оскорбляет детей («курицы», «тупицы») и стучит по столу. По словам родителей, учительница также рассказывает при всех о личных проблемах учеников, доводя их до слёз.