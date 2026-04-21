Забытые на чердаке карточки с покемонами озолотили мужчину и помогли спасти свадьбу

В Британии мужчина выставил на продажу залежавшуюся вна чердаке коллекцию карточек с покемонами, чтобы оплатить свадьбу со своей избранницей. Но выяснилось, что среди этого хлама есть редкие и эксклюзивные экземляры. В итоге счастливчик выручил на продаже 40 тысяч долларов. Об этом пишет New York Post.

Изначально 37-летний помощник учителя из Дорсета Эндрю Браунд хотел заработать от продажи максимум 500 долларов. Никакой ценности карточки для него не представляли. Обнаружил он их, когда помогал родителям разобрать старые вещи на чердаке. В одной из жестяных банок британец нашёл эту забытую им коллекцию. Когда карточки увидел специалист, он удивился, почему мужчина хочет так дёшево их продать.

Эксперт объяснил владельцу, что среди карт есть три редких Чаризарда серии Skyridge 2003 года. В итоге коллекция была продана на аукционе Ewbank’s Auctions в Суррее 16 апреля 2026 года, за неё мужчина получил более 40 тысяч долларов. Теперь Браунд сможет оплатить не только свадьбу, но и отправиться с любимой в романтическое путешествие.

