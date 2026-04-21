«Не делай добра...» Россиянин вернул «чужую зарплату» и потерял доступ ко всем счетам

Россиянину заблокировали все счета после того, как он вернул неизвестной женщине её зарплату. Незнакомка отправила пострадавшему на карту 50 тысяч рублей и объяснила, что это ошибочный платёж. Подробности мужчина рассказал в своих социальных сетях, опубликовав соотвествующее видео с уведомлениями о блокировках.

«Здравствуйте, извините за беспокойство, перевела Вам всю свою зарплату, не могли бы через банк вернуть мне обратно, перепутала одну цифру в номере», — писала незнакомка в СМС через два дня после перевода.

Совестливый получатель решил вернуть сумму и сделал это через оператора банка, чтобы обезопасить себя. Однако уже на следующий день его счета и аккаунты во всех банках оказались заблокированы.

Как выяснилось, россиянин попал в мошенническую схему по отмыванию денег. Злоумышленники использовали его как промежуточное звено для легализации средств, полученных преступным путём.

Поэтому, если вам поступил «ошибочный» перевод от незнакомца, не стоит возвращать деньги самостоятельно. Лучше обратиться в свой банк и сообщить о подозрительной операции. В противном случае можно не только потерять средства, но и стать фигурантом дела о незаконных финансовых операциях.

Ранее в Госдуме предупредили: перед майскими праздниками мошенники рассылают сообщения о «горящих турах». Обычно они используют поддельные сайты, которые копируют известные туристические сервисы. Пользователю предлагают перейти по ссылке, выбрать тур и внести предоплату — часто сразу полную стоимость.