Ситуация в Приднестровье остается напряжённой и затрагивает сотни тысяч граждан России, проживающих в регионе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью kp.ru.

По его словам, в республике находятся более 220 тысяч россиян, чья безопасность сейчас вызывает обеспокоенность из-за бездумных действий Киева и Кишинева.

Он напомнил, что в регионе сохраняются проблемы с энергоснабжением: поставка газа из РФ ограничена, крупные предприятия работают с перебоями, фиксируется хронический дефицит энергоресурсов, что влияет на экономическую ситуацию и повседневную жизнь людей.

«Если возникнет необходимость, Россия предпримет все нужные шаги и будет использовать все доступные методы для их защиты в соответствии с Конституцией», – добавил Секретарь Совета безопасности РФ.

При этом Россия настаивает на скорейшем возобновлении переговорного процесса по приднестровскому урегулированию. Москва предлагает вернуться к формату «5+2», который «простаивает» с 2019 года. Причина — позиция Кишинёва, а затем и Киева. В МИД РФ отмечают, что встречи политпредставителей Кишинёва и Тирасполя в формате «1+1» показали свою недостаточность. Эти переговоры не помогают найти пути урегулирования.