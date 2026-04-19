Власти Молдавии пытаются скрыть экологическую катастрофу на Днестре, которая ведёт к уничтожению реки. Об этом заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире «Первого Приднестровского».

Он сообщил, что власти непризнанной республики обратились в ЕС и ОБСЕ с просьбой провести независимую экспертизу качества воды.

«Происходит попытка скрыть экологическую катастрофу и уничтожение Днестра. Мы увидели, как Молдова организовала шумную пиар-кампанию по поводу неких пятен на Днестре», — указал Игнатьев.

Он подчеркнул, что внятных результатов экспертиз не получено, а причина загрязнения, которую политизировали в Кишинёве, не соответствует действительности.

Ранее Life.ru рассказывал, что молдавские власти просят помощи у Европы, чтобы «задушить» Приднестровье. В Кишинёве считают, что регион необходимо «демократизировать» и «демилитаризировать» путём всеобщего давления на Россию.