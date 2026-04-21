Россиянин подорвался на замаскированном взрывном устройстве у себя на участке

В Ленинградской области 36-летний мужчина нашёл на участке своего дома замаскированное взрывное устройство и оказался в больнице после его активации. Сейчас пострадавший с осколочными ранениями доставлен в медицинское учреждение, сообщает региональный СК.

В СНТ «Чайка» Всеволожского района мужчина на своём участке заметил подозрительный пакет. Внутри оказалась картонная коробка, обёрнутая в синюю ткань. Как только пострадавший поднял её, раздался хлопок.

«Следственным отделом по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, устанавливают причины и условия, которые привели к происшествию. Назначены экспертизы.

Ранее в селе Курковичи Стародубского округа местный житель попытался поднять взрывное устройство и после этого попал в больницу. В результате взрыва он получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают всю необходимую помощь.