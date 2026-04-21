«Живу как в триллере»: Мизулина пожаловалась, что почти четыре года взаперти

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о постоянных угрозах и вынужденных мерах безопасности. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

«Из-за угроз с Украины я фактически четыре года живу взаперти… Моя жизнь уже давно как триллер», — заявила она. По её словам, любые выходы требуют согласования и дополнительных мер защиты.

Она отметила, что у неё и её супруга, певца SHAMAN, есть охрана. Это связано с регулярными угрозами, а также случаями, когда неизвестные поджидают её у работы или отправляют подозрительные посылки. Несмотря на происходящее, Мизулина подчеркнула, что старается сохранять привычный ритм жизни. Вопрос безопасности остаётся для неё приоритетным.

А перед Пасхой в этом году Мизулина вместе с Ярославом Дроновым, известным как Shaman, посетила один из храмов Москвы, где прошла традиционная церемония освящения куличей. По окончании богослужения молодожёны оказались в центре внимания случайных прохожих и студентов, гулявших вблизи храма.