Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 15:25

«Живу как в триллере»: Мизулина пожаловалась, что почти четыре года взаперти

Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о постоянных угрозах и вынужденных мерах безопасности. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

«Из-за угроз с Украины я фактически четыре года живу взаперти… Моя жизнь уже давно как триллер», — заявила она. По её словам, любые выходы требуют согласования и дополнительных мер защиты.

Она отметила, что у неё и её супруга, певца SHAMAN, есть охрана. Это связано с регулярными угрозами, а также случаями, когда неизвестные поджидают её у работы или отправляют подозрительные посылки. Несмотря на происходящее, Мизулина подчеркнула, что старается сохранять привычный ритм жизни. Вопрос безопасности остаётся для неё приоритетным.

А перед Пасхой в этом году Мизулина вместе с Ярославом Дроновым, известным как Shaman, посетила один из храмов Москвы, где прошла традиционная церемония освящения куличей. По окончании богослужения молодожёны оказались в центре внимания случайных прохожих и студентов, гулявших вблизи храма.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Екатерина Мизулина
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar